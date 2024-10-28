Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Ak Parti ilçe başkanlığı olağan kongresi yapıldı.

Çok sayıda delegenin katılımı ile gerçekleşen seçimlerde halen görevde olan Taner Kazak’a rakip çıkmayınca güven tazeleyerek yeniden seçilerek başkanlığa devam etti.

Kongre divan kurulunun oylanması sonrası saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başladı.

Divan kuruluna Ak Parti Doğu Anadolu bölgesi koordinatörü Emrullah Gür başkanlık yaparken , Divan başkan yardımcısı Eleşkirt eski belediye başkanlarından Sait Yami , katip üyeler ise Tutak belediye başkanı Fevzi Sayan ,, Ak Parti Eleşkirt gençlik kolları başkanı Habip Uçar ve Esma Aydın’dan oluştu.

Kongre Protokol konuşmaları ile devam etti. Ak Parti Eleşkirt Belediye başkanı Ramazan Yakut ,Ak Parti Ağrı milletvekili Ruken Kilerci ak parti il başkanı İlhami Yıldız ,ve son olarak Ak parti ilçe başkan adayı Taner kazak konuşma yaptı. Eleşkirt ilçe başkanlığı gelir gider durumunun İsmail Yakut tarafından okunmasının ardından seçime geçildi.

3 yıldır ilçe başkanlığı yapan Taner Kazak Seçimlere tek aday olarak girip çok sayıda delegenin katılımıyla yapılan seçimde yeniden Ak Parti ilçe başkanlığını kazanarak Güven tazeledi.

Kongre ak partiye geçen belediyelerden Yayladüzü ve Yüce kapı belediye encümenlerinin Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ,Eleşkirt belediye başkanı Ramazan Yakut bölge koordinatörü Emrullah Gür tarafından Ak parti rozetlerinin takılmasının akabinde hatıra fotoğraflarının çekilmesi sona erdi.