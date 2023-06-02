AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, mazbatasını alır almaz iletişim bilgilerini kamuoyuna paylaşarak verdiği ilk sözü tutmuş oldu.

Seçim kampanyası boyunca Elazığ’da adım atmadık, temas etmedik vatandaş bırakmayan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, temasları sırasında her zaman dile getirdiği "Kapımız açık olacak" sözünü mazbatasını alır almaz yerine getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) ofisinin iletişim bilgilerini kamuoyu ile paylaşan Milletvekili Açıkkapı, “Bizler seçim kampanyası sürecinde bir konunun altını özellikle çizdik. AK Parti’nin bir dava hareketi olduğunu, gücünü milletinden aldığını ısrarla dile getirdik. Şimdi biz gücümüzü aldığımız milletimize kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Altını çizdiğimiz bir diğer konu ise yine partimizin boş ve yalan vaatlerle değil somut hizmetlerle vatandaşın gönlünde taht kurduğuydu. Biz sözümüzde durduk. Ben hemşehrilerimize bir söz vermiştim, kapım hep açık olacak demiştim. Bunu daha ilk günlerden yapıyoruz. Şimdi sıra hizmette. Hemşehrilerimiz bu konudan da emin olsun. Biz tutamayacağımız sözlerle milletimizi birileri gibi oyalamayacağız. Elazığ’ımızı Türkiye yüzyılına hazırlamak için gövdemizi taşın altına koyarak ne gerekiyorsa yapacağız’’ dedi.