AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı, partiye yeni katılan üyelere yönelik rozet takma töreni düzenledi. Törende AK Parti’ye yeni katılan 208 kişiye Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir rozetlerini taktı. AK Parti’ye yeni katılan yeni üyelere ’hoş geldiniz’ diyen Erbil, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, hemşehrilerimizin tamamının yarınlarından emin şekilde, istikbaline güvenle bakacağı bir Türkiye için durmadan, duraksamadan çalışmaya, yeni projeler, yeni eserler, yeni hizmetler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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