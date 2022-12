Her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğuna dikkat çeken AK Parti Efeler İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve işadamı Ramazan Subaşı; "Engelliler, toplumumuzun birer parçasıdır" dedi.

AK Parti Efeler İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve işadamı Ramazan Subaşı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Engelli bireylerin toplumun parçası olduğuna dikkat çeken Subaşı, mesajında "Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. Engelliler toplumumuzun birer parçasıdır. Onları yaşamın her alanında yanımızda görmek engellerini aşarak yaşama sımsıkı sarılmaları konusunda onlara destek olmak yarının birer engelli adayı olduğunun farkında olan herkesin insanlık görevidir. Bugün tüm dünyada ve ülkemizde insan hakları anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın her alandan özgürce ve rahatça yararlanabilmesi için her türlü imkan sunulmaya çalışılmaktadır. Devletimiz sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarına eşit hak ve imkanlar sunmaktadır. Her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.