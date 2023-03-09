AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, partisinden Aydın milletvekili aday adayı olmak için Efeler ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, 2 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olabilmek için partisinden istifa ettiğini duyuran Elbir konuşmasına ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek başladı. Elbir, "Acılarımızı unutmadık unutmayacağız. Yaraları sarmak için çalışmalarımız sürüyor. Rabbim bir daha böyle felaketler göstermez inşallah" dedi.

Ülke ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle, göreve geldiği günden beri halkla bir araya geldiğini söyleyen Başkan Elbir, "2020 yılında Ak Parti’ye Efeler ilçe başkanlığı yapmak üzere görev aldık. Göreve gelir gelmez dünyayı saran covid-19 pandemisi patlak verdi. Fırsat buldukça teşkilatımız ile birlikte çalışmalar yaptık. 2-3 kere gittiğimiz mahalleler oldu. Ben bu işten çok zevk aldım. Ekibim ve bu davaya gönül vermiş kişiler ile birlikte biz bir aile olduk. O ailenin karşılığında da dokunarak, iletişim kurarak, taraflı ve tarafsız herkesi dinleyerek gönüllere girdik. Ülkeye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgimiz ile yılmadan çalıştık. Esnaf ziyaretleri yaparken alışılmayanı yaptığımız için herkes bize ’ne oluyor seçim mi var?’ diye sordu. Biz de ’hayır, seçimler zamanında yapılacak, biz buraya sizin için geldik’ diye cevap verdik. Seçim 14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek. Dün akşam saatlerinde İl Koordinatörümüz Mehmet Atilla şahsımı aradı ve milletvekili aday adaylığı için istifamın uygun görüldüğünü söyledi. Ben de bugün itibari ile severek görev yaptığım AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’nı bırakıyorum. Hakkımızda hayırlısı oldun. İçimizdeki dava inancı bitmez. Listede oluruz yada olmayız ama biz hizmet için çıktık ve nefer olmaya hazırız. İlçe başkanlığı sürecimde kalbini kırdığım, kötü söz söylediğim ve üzdüğüm biri varsa halkım helal olsun, siz de helal edin. Çıktığımız bu yolda inşallah muvaffak oluruz. Rabbim yar ve yardımız olsun" dedi.

Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Hüsnü Elbir’i düzenlediği basın toplantısına; eşi Ülkü ve kızı Duygu Elbir’in yanı sıra, ilçe yönetim kurulu, ilçe kadın kolları ve ilçe gençlik kolları başkanları ile partililer de katılarak destek verdi.