DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, merkeze bağlı köyleri geziyor. Keskin, seçimlere en hazır partinin AK Parti olduğunu belirterek “Düzce’nin köyünde mahallesinde Ak Parti’den başka siyesi hareket yok” dedi.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, merkeze bağlı köyleri geziyor. Keskin, seçimlere en hazır partinin AK Parti olduğunu belirterek “Düzce’nin köyünde mahallesinde Ak Parti’den başka siyesi hareket yok” dedi.

İl Başkanı Mustafa Keskin ve partililer Düzce Merkeze bağlı Konaklı, Develibesni, Kutlu, Çakırhacı İbrahim, Aydınpınar, Çınarlı ve Gölormanı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydınpınar Köyü’nde açıklama yapan Keskin, yarın seçim olsa hazır olduklarını belirterek “Düzce, kardeşçe yaşadığımız yer. Ne mutlu bize insanlarımızın içindeyiz ve yaptıklarımızı anlatabiliyoruz. Başka hiçbir siyasi patiye de bu nasip olmaz. Biz bunları seçim için yapmıyoruz. Seçim zamanı geldiği zaman gelip buralarda siyasetimizi de yaparız, oyumuzu da isteriz. Baktığımız zaman Düzce’nin her köyünde, her mahallesinde AK Parti’den başka hiçbir siyasi hareket yok. Biz dolaşıyoruz, biz insanlarla beraber olmaya çalışıyoruz, seçime de en hazır AK Parti. Sandık başındaki arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla, tüm mahallelerde, köylerde yarın seçim olsa biz hazırız. Düzce’de yaşayan insanlardan da eminiz, biz hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Biz insanlarımızın içinde çok mutlu oluyoruz. Hep birlikte bütün arkadaşlarımla biz bu yollarda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.