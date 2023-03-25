Temayül) başladı.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından teşkilatların milletvekili aday adayları ile ilgili eğilimlerini değerlendirmek için yaptığı temayül oylaması Erol Güngör Kültür Merkezinde başladı. 53 aday adayı arasından partililer aday olmasını istediği 3 kişiyi belirleyecek.

E-temayül oylamasına 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır katıldı.

Yaklaşık 1000 teşkilat üyesi listede görmek istediği 3 ismi elektronik ortamda yazarak oylarını kullanıyor. Saat 16.00’ya kadar sürecek oylamaya AK Parti teşkilatları tarafından büyük ilgi gösteriliyor.