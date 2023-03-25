Temayül) başladı.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından teşkilatların milletvekili aday adayları ile ilgili eğilimlerini değerlendirmek için yaptığı temayül oylaması Erol Güngör Kültür Merkezinde başladı. 53 aday adayı arasından partililer aday olmasını istediği 3 kişiyi belirleyecek.

E-temayül oylamasına 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır katıldı.

Bıyık “Gümrük Müdürlüğü ve liman için çalışıyoruz” Bıyık “Gümrük Müdürlüğü ve liman için çalışıyoruz”

Yaklaşık 1000 teşkilat üyesi listede görmek istediği 3 ismi elektronik ortamda yazarak oylarını kullanıyor. Saat 16.00’ya kadar sürecek oylamaya AK Parti teşkilatları tarafından büyük ilgi gösteriliyor.