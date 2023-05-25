DÜZCE(İHA) – 14 Mayısta yapılan seçimlerde AK Parti’den Düzce milletvekili seçilen Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk mazbatalarını aldı.

Düzce Adliyesinde ki seçim kurulunda gerçekleştirilen mazbata töreninde AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, ilçe başkanları ile belediye başkanları ve partililer hazır bulundu.

İl Başkanı Şengüloğlu, milletvekilliği seçimlerinde Türkiye 4’ncüsü, Cumhurbaşkanı oylamasında Türkiye 11’ncisi seçime gitme oranında da Türkiye birincisi olduklarını belirterek “Bu manada teşkilat üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cansiperane bir mücadele verdik. Düzceli seçmenlerimize de teşekkür ediyorum. Vekillerimiz Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk’e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu saatten sonra tüm Düzce’nin vekili onlar. Düzce’mize güzel bir şekilde hizmet edecekler. Bundan sonra bize durmak yok yola devam. Seçim sürecinden ötürü 2,5 aylık bir ara verdik çalışmalarımıza. Bundan sonra daha güçlü şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Düzceli hemşehrilerimizin hiçbir endişesi olmasın. 28 Mayıs akşamı da hayırlı sonuçlarla Cumhurbaşkanlığını kazanacağız ve yola devam edeceğiz” dedi.

4 kez mazbata aldı

Milletvekilliği mazbatasını dördüncü kez alıyor olmaktan büyük şeref duyduğunu dile getiren Ayşe Keşir, “Öncelikle Düzceli seçmenlerimize güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize oy veren vermeyen Düzceli hemşehrilerimizi parlamento da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Ercan Öztürk ise omuzlarına yüklenen yükün farkında olduklarını ifade ederek, “Bize olan güveni boşa çıkarmamak için Genel Başkanımın da bize rehberliği ile Düzce için gece gündüz çalışacağız” ifadelerinde bulundu.