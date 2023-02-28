Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Alaattin Baş, Ali Süler, Asu Beşer Karpuz, Aydın Çetinkaya, Bayram Kaptan, Beyza Şengül, Birol Güzel, Buğra Alp Kocaman, Derya Kuru, Erkan Özkasap, Fatih Yangın, Fatma Ayten Büyük Aydın, Güler Güneş, Hasan Arslan, Hüseyin Durna, İbrahim Aktürk, İbrahim Engin Eğilmez, İsa Eser, İsmail Bostancıoğlu, Kamil Arslan, Kutlu Gökesaoğlu, Mine Met, Muhammet Şen, Nihal Aydın, Nurullah Veli, Ömer Faruk Aşıkoğlu, Sebahat Erginyavuz, Sefa çakır, Servet Güler, Sinan Aydın, Sultan Davutbaş, Tuba Kılıç Celep, Turan Akdoğan, Ümit Yıldırım, Yakup Kadri Hacıismailoğlu, Yaser Kadir İnan, Yasin Kazancı, Yavuz Ayyıldız, Yunus Emre Gülay gibi isimlerden oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığına atanan Hasan Şengüloğlu’nun hazırladığı yönetim kurulunu belli oldu.

MTA’nın kuruluşundan bugüne ilk kez uygulanan proje Düzce’de sona erdi

MTA’nın kuruluşundan bugüne ilk kez uygulanan proje Düzce’de sona erdi

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