AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör Denizli-Aydın otoyolu açılışına katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla otoyolun trafiğe açıldığını duyuran Başkan Güngör, otoyolun Denizli için her alanda büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nunda katılımıyla Aydın gişelerinde Denizli -Aydın otoyolunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılanlar arasında AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör’de yer aldı. Açılışı sosyal medya hesabından da duyuran Başkan Güngör, paylaşımında otoyolun Denizli için ekonomik, turizm ve bölge ticareti açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Denizli - Aydın otoyol sayesinde iki il arasında yaklaşık 2 saat süren yolculuk süresinin 55 dakikaya düştüğünü belirten Başkan Güngör, “Zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlanmış olacak. Aydın-Denizli Otoyolu ile Ege Bölgesi’nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede ulaştırılmış olacak. Aydın- Denizli Otoyolumuzun başta Denizlimizde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Durmak Yok Yola Devam” ifadelerini kullandı.