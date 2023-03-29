AK Parti Denizli İl Başkanlığı Ramazan ayı dolayısıyla Delikliçınar Yeni Camiinde lokma ikramı gerçekleştirdi. İl Başkanı Yücel Güngör’ün vatandaşlara lokma dağıtarak Ramazan ayının bereketinin gönülden gönüle paylaşma ile yayılacağını belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı Ramazan ayı dolayısıyla Delikliçınar Yeni Camiinde lokma ikramında bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, Ramazan ayı kardeşliğin, dayanışmanın ve muhabbetin arttığı, manevi huzurun doyasıya yaşandığı çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Başkan Güngör: “Bu ayda paylaşmanın bereketiyle gönül gönüle vererek birbirimizi kuşatacağız. Kardeşliğimizi pekiştireceğiz, gönüllere dokunacağız. Denizlili vatandaşlarımızla teravih sonrasında bir araya geldik. Lokma ikramımızı gerçekleştirdik. Unutmayalım ki Ramazan ayımız birlik ve beraberliğin zirvede olduğu bir aydır. Bu kıymetli ayda, birliğimizi beraberliğimizi koruyalım ve kardeşliğimizi arttıralım. Başta Denizlili hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin Ramazan ayı mübarek olsun. Hep birlikte el ele vererek huzurla Ramazan ayımızı ihya edelim. Lokmamızı paylaşalım, yardımlaşmamızı arttıralım. Ramazan ayımız birlik ve beraberliğimizi pekiştirsin, bereketimizi arttırsın” dedi.