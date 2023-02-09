AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremde zarar gören vatandaşlar için tek yürek oldu.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremde zarar gören vatandaşlar için tek yürek oldu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremde zarar gören vatandaşlar için AK Parti Denizli İl Başkanlığı seferber oldu. AK Parti Denizli İl Başkanlığı, AK Parti Denizli Gençlik Kolları ve AK Parti Denizli Kadın Kolları tarafından yürütülen kampanyayla Hatay’da depremzedelere çok sayıda tekstil malzemeleri, bebek bezleri, mama, battaniye gibi ürünler gönderildi.

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem yüreklerimizi dağladı. Devletimiz her türlü imkanı ile vatandaşlarımızın yanında. Allah’ın izniyle bu zor günleri birlik beraberlik ve kardeşlikle aşacağız. Deprem bölgesinde göçük altında kalan ve hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah Rahmet Eylesin. Bugün tüm kalbimizle onlara dualarımızı gönderiyoruz. Denizli’de başta AK Parti Teşkilat mensuplarım olmak üzere vatandaşlarımızın da desteği ile Hatay’a deprem bölgesine çok sayıda temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik. Bir tır dolusu malzeme Allah’ın izniyle vatandaşlarımıza ulaşacak. Yardımlarımız devam edecek. Bu anlamda vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi