AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, tek parti vesayetine son vererek demokrasiye geçişin tarihi olan 14 Mayıs 1950’den 73 yıl sonra, yine bir 14 Mayıs’ta tarihi bir seçime daha gidildiğini belirterek "Yüzyılın seçimlerine saatler kala tarihi önemi ve sorumluluğumuzun oldukça büyük olmasına nedeniyle 14 Mayıs için çağrımızı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Zira bu seçimde sadece ülkemizin ve çocuklarımızın kaderi değil, bir bütün İslam coğrafyasının ve umutlarını bize bağlamış tüm mazlumların kaderini belirleyeceğiz." dedi.

Türkiye’nin anti-demokratik, darbeci, vesayetçi bir anlayışla, toplumu dizayn eden politikalarla, milletin vermediği desteği küresel kötülüklerden ve elitlerden alan vesayet odaklarının yönetiminde 80 yıllık bir kayıpla sayısız zulümler, tarifsiz acılar yaşadığını söyleyen milletvekili Kavuncu, "Ortadoğu’nun zenginliklerini sömürerek semiren emperyaller; her dönemde değişik argümanlarla Türkiye’yi kontrolünde tutarak hedeflerinden alıkoydu. Gelinen nokta itibariyle, 2002 Seçimleri’nde ülkemizin demokrasi tarihinde bir milat yaşandı ve AK kadrolar iktidar olup iş başına geçti. Türkiye o günden bu yana bağımsızlık mücadelesi veriyor. Kesintisiz 20 yıllık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarlarımız döneminde; milli iradenin önündeki engeller kaldırılarak vatandaşın nefes alabilmesi; askeri, yargısal, bürokratik, medyatik, ekonomik vesayet odaklarının zapturapt altına alınması için büyük bedeller ödendi. Türkiye’nin yerli ve milli üretim anlayışı sadece sebze, meyveden ibaret iken; uçaklara, gemilere, tanklara, arabalara evrildi. Petrol ve doğalgaz keşifleri gerçekleştirilip, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji projeleri hayata geçirildi. Yapılamaz denilen ne varsa hepsi yapıldı." şeklinde konuştu.

"Halkımız feraseti ile 14 Mayıs’ta emaneti ehline teslim edecektir"

Bundan sonra da, artık bölgesel bir güç küresel bir aktör olan Türkiye dünyada oyun değiştirici lider ülkelerden biri olmak üzere olduğunu ifade eden Kavuncu, "Emperyallerin zenginliklerini sömürdüğü Ortadoğu’da tüm oyunları bozacak, ’Dünya 5’ten Büyüktür, Adil Bir Dünya Mümkündür’ şiarıyla bozuk dünya düzenini tarumar edip tüm insanlığa huzur ve mutluluğu getirecektir. Kukla olmaktan çıkıp, tüm engellemelerine rağmen başaran Türkiye’yi ve bencilce kurguladıkları sistemin çökeceğini gören küresel kötülüklerin gözleri bu gün tamamen kararmış durumdadır. PKK’yı başımıza musallat edenler, FETÖ ile 15 Temmuz’da yapamadıklarını bu kez bizzat yapmak için korkunç planlar içerisindedirler. Hem Türkiye’nin hem de Ortadoğu’nun zenginliklerini bir yüz yıl daha sömürmek istemektedirler. Joe Biden’ın dediği ’muhalefet ve ekonomik darbe ile Erdoğan’ı yenme’ projesi aşama aşama uygulanmak istenmektedir. Bedava peynir, sadece fare kapanında olur. 300 milyar dolar para getireceğini söyleyip, zaten yapmayacağı her türlü vaadi şuursuzca verenler bu ülkeye tuzak kurmaktadırlar. Özerklik vaadi ise başlı başına ülkemizi felakete sürükleyecek sinsi bir plandır. Güya sureti haktan gözüküp, bebek, çocuk, kadın ve şehitlerimizin katili PKK’lılarla bir olanlar da hainlik projesinin bir parçasıdır." diye konuştu.

Kavuncu, "Soğan, patates fiyatları, enflasyon, kişisel sebepler veya hangi sebeple olursa olsun bu yapıya verilecek her bir oy ülkemize bir kurşun, bir ihanet olarak geri dönecektir. Bu nedenle büyük oyunu görüp, kurgulanan tezgahı bilip, vatanı böldürtmemek, Türkiye Yüzyılını başlatmak, bölgesel ve küresel barış ve huzuru tesis etmek için 14 Mayıs’ta emaneti ehline teslim etmek, hepimizin boynunun borcudur. Bizim safımız bellidir ve bizim safımız; Türkiye’yi herkes için daha yaşanabilir bir ülke haline getirmek için hayatını kutlu davaya vakfetmiş, ömrünü mücadele ile milletine adamış olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı, AK Parti’mizin çatısıdır. Yıkmak, yok etmek, bozmak, devirmek üzerine kurgulanmış şer cephesinin tam karşısıdır. Artık mesele şu aday bu parti meselesi de değil mesele kazanımlara sahip çıkarak Türkiye Yüzyılını inşa etme meselesidir. Mesele vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, ezanımıza, mukaddesatımıza sahip çıkma meselesidir. Mesele İslam’ın sancaktarı Türkiye olarak tüm dünyada adaleti tesis etme meselesidir." ifadelerini kullandı.

’Milletimiz daima doğru karar vermiştir’

’Mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır’ sözünü yaşayarak tüm dünyaya gösteren milletimizin, bu günde istikbal ve istiklalimiz için aynı istikamette hareket edeceğinden hiç şüphesinin olmadığını vurgulayan Kavuncu, "Aziz milletimiz sandık önüne konulduğunda bıkmadan, usanmadan, çok büyük bir katılım, feraset, basiret ve umutla, vatanımız ve bağımsızlığımız için daima en doğru kararı vermiştir. 14 Mayıs’ta aziz milletimiz; yerli ve milli gurumuz olan ne varsa karşı çıkanlara, millete tepeden bakanlara, bütün kutsallarını, değerlerini, ilkelerini ayaklar altına alanlara, iktidar hırsı içinde terör örgütleriyle pazarlık masasına oturanlara, LGBT gibi sapkın, sapık ideolojileri meşrulaştırarak aileyi, ahlakı, toplumsal yapıyı çökertmek ve gençleri zehirlemek isteyenlere geçit vermeyecektir. Gizli mesajlarla efendilerine selam çakan ’Size söz baharlar gelecek’ söylemiyle millete şirin gözükmeye çalışan siyasi muhterislere, teröristlere, hainlere ve kendini dünyanın efendisi sananlara son sözlerimiz şudur!

Size söz, kandile bahar gelmeyecek.

Size söz, İmralı canisi ölene kadar hapiste çürüyecek, hain FETÖ Türkiye’ye geri dönemeyecek.

Size söz, Vatanımız bölünmeyecek, ezanlarımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecek.

Size söz, aziz milletimiz dünyanın kalbi Anadolu’da ilelebet payidar olacaktır.