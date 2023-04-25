AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın gençlik buluşması adı altında ’İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Partiye’ programı çerçevesinde Çine’de gençlere buluştu. Ancın, geçlerle birlikte sohbet edip, yeni seçmenlerle tanışarak 24 Nisan 2023 tarihinde doğum günü olan geçlerin yeni yaşlarını kutladı.

Programa Çine Gençlik Kolları Başkanı Kaan Namlı ve Çineli partiye gönül vermiş gençler katıldı. AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ancın’a düzenlenen program dolayısıyla teşekkür eden gençler, "İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” dedi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, "Gençlerimiz oylarını mutfaktan soğan vidosu çekenlere, otobüsün kapasında raks oynayanlara oy vermeyecek. Gençler, gelecekleri için gecesini gündüzünü katıp, durmadan yorulmadan bir yandan yüzde yüz yerli araba, İHA ,SİHA Kızılelma daha nice yüzyılın projelerini imzasını atan, bir taraftan gençlerin istihdamı için, geleceği için projeler geliştiren liderine Recep Tayyip Erdoğan’a oy verecekler. AK Parti gençlere güveniyor. Onların fikirlerini önemsiyor, gençleri dolgu malzemesi olarak görmüyor, bu yüzden seçme ve seçilme yaşını 18’e indirdi. Seçim beyannamemizde üniversite öğrencilerine tanınan cep telefonu ve bilgisayarlarda vergiden muaf olacak, Türkiyemizin kendi üreteceği doğalgaz ve petrol gelirleriyle kurulacak Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak. Gençlerimiz, Türkiye yüzyılına emin adımlarla yürüyorlar" ifadelerini kullandı.