AK Parti Çınarcık Başkanlığı 8. Olağan İlçe Kongresi’nde Mehmet Özalp başkanlığa seçildi.

Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan kongrenin Divan Başkanlığını Özgür Teztöre yaptı. İlçe Başkanı Mehmet Özalp kongrenin açılış konuşmasında, "Ben yoksam dava da yok diyenler daha en baştan kaybetmiş olanlardır. Ben olmazsam dava ilerleyemez diyen, davanın ruhunu, özünü anlayamamıştır. Bu dava ancak benim ismimle ayakta kalabilir, ancak benim ismimle şereflenebilir diyen kibir tuzağına düşmüştür. İstişareyi, danışmayı, ortak aklı dışlayan, ortak kararları şahsi beklentileriyle uyuşmadığı için beğenmeyen, bu kutlu davaya haksızlık etmiştir. Zira, bu dava hiçbir zaman koltuk davası olmamıştır" dedi. Ardından Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve İl Başkanı Umut Güçlü konuşmalar gerçekleştirdi. Kongrede bugüne kadar ilçe başkanlığı yapanlara teşekkür plaketi verildi.

Kongre sonucu başkanlığa seçilen Özalp’in yönetiminde Erhan Çam, Nail Özkan, Kerem Öztürk, Mehmet Durak, Uğur Coşkun, Fatih Örs, A. Yıldırım Köksalan, Orhan Arslan, Ülker Akar, Ümit Akyıldız, Ahmet Cevat Yıldız, Yılmaz Özmen, Sehlan Uygur, Nasır Yıldız, İlker Pişkin, Hikmet Ada, Erdal Kılıç Arslan, Emir Kemal Yılmaz, Mustafa Öznen, Mustafa Kurt ve Aslı Uçur yer aldı.

Kongreye Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten de katıldı.