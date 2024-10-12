AK Parti Çıldır İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi yoğun katılımla tamamlandı.

Tek adayla gidilen kongreye Milletvekili Kaan Koç, İl Başkanı Ersin Yılmaz, Genel Merkez İl Kooridanatörü Volkan Mengi, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Ahmet Murat Çağlayan, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Başkanları, ilçe ve ilçe yönetimleri ve delegeler katıldı.

Genel Merkezin mevcut ilçe Başkanı Kürşat Gündoğdu ile yola devam etme kararı sonrası bugün Çıldır Gençlik merkezinde gerçekleşen kongre ile delegelerin desteğini alan Gündoğdu ilçe başkanlığı görevine devam etti. Divan Başkanlığını Genel Merkez İl Kooridanatörü Volkan Menginin yaptığı toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, Milletvekili Kaan Koç ve İl Başkanı Ersin Yılmazın hitapları sonrası gelir gider ve tahmini bütçenin okunup oylanması sonrası oy kullanımına geçildi.

Kullanılan oyların tamamını alan Başkanı Gündoğdu yeniden Çıldır İlçe Başkanlığına seçildi.