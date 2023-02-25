Deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerinin Kütahya Koordinasyon Merkezinde aralıksız sürdürüldüğünü söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay, "Gün içerisinde ziyaret ettiğimiz çadır kentlerde Antakya Narlıca Otobüsçüler Kooperatif Başkanı İhsan Şafak’la birlikte çocuklarımıza oyuncak dağıtımları gerçekleştirdik. Onları mutlu etmeye, yüzlerini güldürmeye çalıştık. Bu zor günleri birlikte aşacağız inşallah” dedi.

Kütahya OBM deprem bölgesine bin 625 ton yakacak odun gönderdi

Kütahya OBM deprem bölgesine bin 625 ton yakacak odun gönderdi

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