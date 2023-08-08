Yerel seçimlerin gündeme gelmesi üzerine Bursa kamuoyunda çıkan birçok söylenti ve yazılanlar hakkında ilk kez konuşan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Kamuoyunda çıkan Büyükşehir belediyesine başkan adayı olacak, Başkan Aktaş’la araları açık" iddialarına sert cevap verdi. İHA’ya konuşan Başkan Gürkan, "Kimse bu birlikteliğe fitne sokmaya kalkmasın. Bizim aday olma gibi düşüncemiz, niyetimiz, hedefimiz yok" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Başkanı Davut Gürkan, "Bu makamda olduktan sonra sizi her tarafa aday gösterirler. Geçtiğimiz genel seçimlerde de hemen bizi milletvekili adayı olarak çıkardılar. Buraları bizim talip olacağımız makamlar değil. Tebliğ edilen, Cumhurbaşkanının takdirinde olan makamlardır. Biz görev adamıyız, görevimizin başındayız. Bizim öyle bir düşüncemiz, niyetimiz hedefimiz yok. Bize il başkanlığı görevi emanet edilmiş, onu en güzel yapmanın derdindeyiz. Onun haricinde birileri bir cümle bizim ağzımızdan duyamazlar. Bizim öyle bir geleneğimiz, tarzımız ve tavrımız olmaz. Bizden de kimse öyle bir cümle beklemesin. Biz teşkilatımızın başındayız, bize teşkilat emanet edilmiştir" diye konuştu.

Başkan Gürkan, “Ben Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerini takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. İletişimimiz de gayet güzel. Bursa açısından da şanslı görüyorum. Bununla alakalı da sorunumuz yok. En ufak bir şeyde hep yanyana, beraberiz. İstişareler yapıyoruz. Kimse bu birlikteliğe fitne sokmaya kalkmasın" dedi.