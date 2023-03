AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 14 Mayıs 2023’te yapılacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adayları için temayül yoklamasını gerçekleştirdi.

Merinos AKKM Hüdavendigar salonunda saat 10:00’da başlayıp 16:00’da sona eren temayül yoklamasında oy kullanan 2 bin 560 teşkilat mensubu, 231 aday adayı arasından kendi bölgesi için milletvekili olarak görmek istediği 10 isim için oy kullandı. Bu yıl ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirilen temayül yoklamasının, gelecek seçimlerde uygulanacak elektronik sistemin de habercisi olduğunu söyleyen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; AK Partide aday adaylık başvurularının diğer partilere bakıldığında, en büyük rakip olarak görülen ana muhalefet partisinden bile iki buçuk katından fazla olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Gürkan, “Bu sonuç, halkımızın AK Partiye olan teveccühünün bir göstergesi. Başvuruların 100’ü 1. Bölge, 130’u da 2. Bölge için yapıldı. Aday adayları arasında iş dünyasından, sanat dünyasından, teşkilatımızdan dikkat çeken isimler bulunuyor. Müracaat eden adaylarımızın öğretim seviyeleriyle ilgili profile baktığımızda ise, yüzde 71’i lisans, lisansüstü ve doktora seviyelerinde yer aldığını görüyoruz. Aday adaylığı bir teveccüh vesilesi, tarafını belli etme meselesi. Bunu yaparak aslında Türkiye ile ilgili vizyonunuzu da belirtmiş oluyorsunuz. Eğer teşkilatım bana bir görev ve sorumluluk verirse, ben hem teşkilatım adına, hem hükümetim adına, hem ülkem adına kendimi adıyorum demiş oluyorsunuz. Bu, aynı zamanda ciddi bir fedakarlık demektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla başlattığı seçim sürecinin, teşkilat içerisinde yaşattığı en heyecanlı günlerden biri olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan; “Bu gün, Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bursa için, ülkemiz için, dünyadaki tüm mazlumlar için birlikte yol yürümeye karar veren aday adayı arkadaşlarımızla ilgili teşkilat mensuplarımızın teveccühünü ortaya koyacağı, temsil etmesini isteyeceği kişileri belirleyeceği en önemli günlerden biri. Türkiye’yi 20 yıl boyunca ’Durmak yok, yola devam’ diyerek büyütüp geliştiren, güçlendiren, zenginleştiren AK Kadrolara yeni neferlerin isimlerinin belirleneceği bir gün. Sürdürülebilirliğin, İstikrarın, huzurun, İstikbalin, Gücün, Başarının, Barışın, Üretimin, Şefkatin ve Kalkınmanın Yüzyılında, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümeye, dava arkadaşlığı yapmaya karar verip yola çıkan arkadaşlarımızı kutluyor, onlara başarılar diliyorum. Başta Bursa Olmak Üzere, ülkemiz için canla başla çalışmaya karar veren arkadaşlarımızı belirlemek için burada toplanana, birlik ve beraberlik içerisinde temayülde oyunu kullanan tüm teşkilat mensuplarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdiden sürecin Bursamız ve ülkemiz için hayırlar getirmesini canı yürekten diliyorum” diye konuştu.

Temayüle refakat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Fatih Şahin, 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen temayül yoklamasının 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte icra edilecek milletvekilliği seçim listelerinde yer alacak milletvekili adaylarının tespiti konusunda yol gösterici olması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Temayüle katılan teşkilat mensuplarının 231 aday adayı için oy kullanacağını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Şahin; “Elbette her seçim çok önemli ancak bu seçim tarihin dönüm noktasında bulunmamız hasebiyle çok daha önemli. 21 yılda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizle, Türkiye vizyonunun temellerini attık. İnşallah 14 Mayıstan sonra da hep birlikte Türkiye vizyonunu inşa edeceğiz” dedi. Cumhur ittifakı karşısında saf tutan, 90’lı yılların kaotik ortamlarını, yamalı bohça koalisyonlarını savunanlara karşı hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Her kapıyı çalmalı, her gönüle girmeliyiz. Bu kutlu yürüyüşe yeni bir ivme kazandırmalıyız. Öyle inanıyorum ki, aziz milletimizin basireti ve feraseti ülkeyi yönetme sorumluluğunu bizlere yükleyecektir. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha seçilecek. Temayülümüzün Bursamız ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte temayül için gelen teşkilat mensuplarının oy kullanacağı kabinleri gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Fatih Şahin, elektronik olarak gerçekleştirilecek oylama için kurulan kabinleri inceleyerek sistemle ilgili bilgiler aldı. Ak Parti teşkilat mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği temayül yoklamasında zaman zaman kapı önlerinde yığılmalar yaşandı.