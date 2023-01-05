AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapılan haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısına Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, kadın ve gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Parti binasında yapılan toplantıda kentin sorunlarının yer aldığı yoğun gündem maddeleri ele alındığı Başkan Yıldırım tarafından aktarıldı. Bir dizi gündem maddesi görüşülüp yönetim kurulu üyeleriyle çeşitli istişareler yapılmasının ardından toplantı sona erdi.

Haftalık yapılan çalışmaları değerlendirilmesi yapılan toplantıda konuşma yapan Başkan Yıldırım, "Öncelikle koordinatörlerimiz aracılığı ile tüm mahalle, belde ve köy teşkilatlarımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tabiri ile "Türkiye Yüzyılı" hedefine hep birlikte emin adımlar ile ilerleyeceğiz. Türkiye’nin Yüzyılı’nın temellerini attık ve atmaya devam ediyoruz. Bu yolda emin adımlar ile yürüyoruz" dedi.