AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Olağanüstü konular harici her ay İl Yönetim Kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Başkan Yıldırım "Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Toplantımızın ve alınan kararlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Toplantımızda 15 Temmuz şehitlerimize dua ederek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü andık" dedi.