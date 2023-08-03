AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı’nın görevi bırakmasının ardından yeni başkan Ali Kerem Cilalı oldu.

AK Parti Genel Merkezi’ne başkanlık için çağırılan 6 isim dün yetkili kurullar ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı görevine Ali Kerem Cilalı getirildi. Cilalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadir İnan, Teşkilat Başkanımız Yusuf İbiş, Marmara Bölge Koordinatörü Ali Bayram Doğan’ın tensipleriyle AK Parti Bilecik İli Gençlik Kolları Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için gayret ve özveriyle çalışacağım" dedi.