AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile bir araya geldi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde 8. Olağan İl Kongre seçimlerde tekrar güven tazeleyerek yeniden başkan seçilmesinin ardından, kurum ve kuruluş ziyaretlerine başladı. Bu çerçeve; AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın yanı sıra, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’ı makamında ziyarette bulundular.

Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yıldırım, “Bilecik’in güvenliği ve emniyeti için kurumlarımızla iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, kentimizin ihtiyaçlarını ve projelerimizi detaylı bir şekilde aktarma fırsatı bulduk. İl Müdürümüzün desteği ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.