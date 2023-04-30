AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Adayı Halil Eldemir, esnaf ile buluştu.

Başkan Yıldırım ve Milletvekili Adayı Eldemir; Dodurga, Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde sokak sokak dolaşarak esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Dükkânlara girerek vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze milletimizin desteğiyle devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın samimi sohbetleri neşemizi artırdı. Her birine teşekkür ediyorum” dedi.