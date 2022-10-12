Başkan Yıldırım, Samet Er’in yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Gebe Okulu eğitimlerine devam ediyor

Gebe Okulu eğitimlerine devam ediyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleşen toplantıya Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yıldırım, haftalık çalışmalara yönelik gündem maddelerini sıraladıktan sonra genel ve yerel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda ayrıca AK Parti Bayırköy Belde Başkanlığına Samet Er görevlendirildi.

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