AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin ile kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

STK temsilcileriyle düzenlenen toplantıda gençlerin fikirleri dinlenirken, ortak projeler üzerine istişare gerçekleştirildi. Gençlerin toplumsal konulardaki görüşlerini önemsediklerini belirten AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, "Gençlerimizin dinamizmi ve vizyonu, geleceğimiz için büyük bir güç. Onların fikirlerini dinleyerek, birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin ise, gençlerin aktif katılımının önemine vurgu yaparak, "Geleceği gençlerle inşa ediyor, birlikte yeni ufuklara yelken açıyoruz" ifadelerini kullandı.