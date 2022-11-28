Balıkesir’in Bandırma ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, "AK belediyecilikle şehrimizi buluşturma hedefimiz ile yeni Türkiye yolunda ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, "AK belediyecilikle şehrimizi buluşturma hedefimiz ile yeni Türkiye yolunda ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, yemekli programda 55 muhtarla bir araya geldi. Programda Bandırma’nın mahallelerinde yapılacak çalışmalar ele alındı. Doğan, bu süreçte muhtarlar ile ortak bir çalışma yürüteceklerini belirterek, “Hedef 2023 mottosu ile Bandırma ve bölgemiz için Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile canla başla çalışmaya, AK belediyecilikle şehrimizi buluşturma hedefimiz ile yeni Türkiye yolunda ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Programa Güney Marmara Bölge Koordinatörü İbrahim Koman, Kent Estetiği Daire Başkanı Koray Başa, Meclis üyeleri ve AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı üyeleri de katıldı.