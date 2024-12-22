Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, AK Parti Bandırma Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan seçimde Yunus Emre Doğru, oybirliğiyle AK Parti Bandırma Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinliğe, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan, AK Parti ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda partili ve davetli katıldı.

Yunus Emre Doğru, yaptığı teşekkür konuşmasında, AK Parti’nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda Bandırma’da gençlik hareketini güçlendirmek için çalışacaklarını vurguladı. Doğru, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ilk günkü heyecanla, daima ileri anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bandırma Ak Gençlik ailesi olarak hep birlikte tarih yazmaya ve devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Yorulmadan, asla pes etmeden, Bandırmamızın geleceği için hep birlikte gayret göstereceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun,” dedi.

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan, ilçe teşkilatı olarak Bandırma’ya yeni bir parti binası kazandırma çalışmalarına başladıklarını müjdeledi. Karlahan, “Geçtiğimiz Kasım ayında ilçe genel kurulumuzu gerçekleştirdik ve yeni yönetimimizi oluşturduk. Göreve geldiğimizde ilk işlerimizden biri olarak Bandırma’ya, teşkilatımıza yakışır bir parti binası kazandırma çalışmalarına başladık. Cumhuriyet Meydanı’ndaki yeni yerimizde tadilat süreci başladı. Allah’ın izniyle bir ay içerisinde açılışını yapacağız. Bu bina, teşkilatımızın vizyonunu yansıtacak ve Bandırmamıza değer katacak. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen vekilimiz ve Belediye Başkanımız Cemal Öztaylan’ateşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Karlahan, konuşmasının devamında yeni binanın, gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe teşkilatının birlikte çalışmalarına ev sahipliği yapacağını ve bu binanın Bandırma’nın geleceğine yön verecek projelere katkı sağlayacağını belirtti.

Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Bilal Dönmez ise yaptığı konuşmada, gençlerin siyasetteki önemine vurgu yaptı. Dönmez, “Bugün burada, gençlik yollarında koşturan arkadaşlarımızın, gelecekte partimizin farklı kademelerinde görev alacağına olan inancımızla bir aradayız. Bu anlayış, partimizin ilelebet var olacağının teminatıdır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gençlere siyasette aktif yer veren bir liderdir. ‘Gençler yedek kulübesinde değil, sahada olmalı’ diyerek gençlere olan güvenini ortaya koymuştur. Bugün de Bandırma’da sahada yer almak isteyen gençlerimiz bu salonu doldurdu,” dedi.

Kongre, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.