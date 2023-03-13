AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyası dahilinde ilk araç Malatya’ya gönderildi.

Balıkesir Afet Lojistik ve Destek Merkezi’nde, AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl ve Merkez İlçe Kadın Kollarının katıldığı “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyasının ilk sevkiyatı depremden etkilenen Malatya ilimize gerçekleştirildi.

“Sıcak sofralar tekrar kurulsun mutfak seti” kampanyasının ilk sevkiyatı yapıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan ve 70 ilin katılımıyla gerçekleştirilen “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyası ve çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, deprem bölgesine yardımların devam edeceğini söyledi. Cengiz yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi.

“Depremzedelerimizin her daim yanındayız, yaraları birlikte saracağız”

“Maalesef 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen, tüm Türkiye’yi derinden sarsan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşadık. Yaşanan depremler sonrası teşkilatlarımız ilk günden itibaren depremin yaşandığı illerimizde seferber oldu. Depremden etkilenen vatandaşlarımızı çadırkent ve konteyner kentlerimizde ziyaret ederek onları yalnız bırakmadık. İllerimize gelen depremzedelerimizi de kaldıkları yerlerde ziyaret ederek destek olduk.

Cengiz, “Sıcak sofralar kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz”

Bugün burada 22 Şubat’ta Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından başlatılan ve 70 ilimizin de katılımıyla desteklenen “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyası için toplandık. Kampanyamız dahilinde Balıkesir Kadın Kolları Teşkilatı olarak tüm il, ilçe ve mahalle teşkilat mensuplarımızın da destekleriyle 500 adet koli hazırladık. Malatya’ya gönderiyoruz. İlk günden bu yana depremzedelerimizi yalnız bırakmayan ve kampanyamıza destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız.”