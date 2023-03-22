AK Parti, demokrasinin kalesi Aydın’da bir yandan genel seçim hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da ‘Güçlü yerel yönetimler’ çalışması başlattı. Atatürk Kongre Merkezi’nde startı verilen eğitim çalışmasının açılışında konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Erdoğan’ın da dediği gibi AK Parti yerel yönetimler konusunda, belediyecilik konusunda sadece ulusal değil, küresel ölçekte iddia sahibi bir partidir. Bu ülke yerelden kalkınmaya devam edecektir” dedi.

AK Parti Aydın İl Yerel Yönetimler Başkanı Muhammed El başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti’nin Aydın’daki Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Toplantının açılışına konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, gücünü yerel yönetimlerden ve yerel yönetimlerde yaptığı hizmetlerden alan bir siyasi hareket olan AK Parti’de ‘güçlü meclis güçlü belediye’ eğitiminin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bundan 20 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı büyük olan Muhammed El’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bizler gücünü yerel yönetimlerden ve yerel yönetimlerde yaptığımız hizmetlerden alan bir siyasi hareketiz. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğna’ın hikayesi bildiğiniz üzere bir yerel yönetimin başında ortaya koyduğu üstün performans ve başarılardan meydana gelmiştir. Bizler bu sebeple İl Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen ve tekrarlarını hayata geçireceğimiz bu toplantıları oldukça önemli görüyoruz” dedi.

‘AK Belediyecilik’ derken esasında bir hizmet seferberliğinden bahsettiklerini kaydeden Ökten konuşmasının devamında “Vizyonları yaprakların kendilerini alkışlaması olanlar, şehir hastanelerinin yollarını dahi yapamayanlar, Aydın’ı trafik sorununa hapsedenler ve her yere kendi posterlerini asmaktan başka bir şey bilmeyenlerin bizleri anlamamasını oldukça doğal karşılıyorum. Fakat artık ilimizin daha fazla vakit kaybetmemesi gerektiğine de inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, maalesef Aydın Büyükşehir Belediyesi iyi yönetilmiyor. Bundan 15 yıl öncesine kadar bölgemizde ve ülkemizde marka şehir olan Aydın’ımızın nasıl geriye gittiğine hepimiz şahit olduk ve oluyoruz. Komşu ilimiz Denizli’nin yerel yönetim öncülüğünde yaşadığı atılıma hepimiz gıpta ile baktık. Fakat tüm bunlara rağmen hizmet etmeye, Aydın’ı hak ettiği konuma getirmeye olan inancımızı kaybetmedik. Bu sebeple sizlerin Meclislerinizde gösterdiğiniz çaba ve etki, halkımız açısından büyük önem arz ediyor. Bizlerin yapacağı her çalışmanın yerel iktidarımıza yönelik inancımızı halkımıza karşı hissettirme açısından çok kıymetli olduğuna inanıyoruz ve sizlerden bu inancımızı diri tutacak çalışmalar içerisine girmenizi bekliyoruz” dedi.