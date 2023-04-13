Seçim çalışmalarına Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ndeki balkonda hatıra fotoğrafı çektirerek başlayan AK Parti’nin Aydın milletvekili adayları, 2. toplantılarını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın konuğu olarak 14 Mayıs Milli İrade Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

14 Mayıs genel seçimlerine kalan sürenin kısıtlılığı nedeniyle adeta zamanla yarışan milletvekili adayları 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Bu seçimde gerek zaman kısıtlılığı gerekse ramazan ayı olması dolayısıyla basın yayın ve dijital mecralar üzerinden daha çok kendilerini tanıtmak AK Partili adaylar neredeyse 17-18 saat sahada kalmaya özen gösteriyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan pek çok aday akşam iftarı düzenlenen program dahilinde halkla yaptıktan sonra çalışmalarına sahura kadar devam ediyor.

İlk gün çalışmalarını Demokrasi Şehidi Adnan Menderes Müzesi’ni ziyaret edip buradaki balkonda hatıra fotoğrafı çektirerek başlayan AK Parti Aydın milletvekili adayları, Aydın’ın doğu ilçelerine yaptıkları ziyaretin ardından bugün de mesaiye Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan’ın memleketi olan Koçarlı’dan başladılar.

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ile birlikte Koçarlı ziyareti ile güne başlayan AK Partili adaylar Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve partinin Koçarlı yöneticileri tarafından karşılandı.

AK Parti İlçe binasında buluşan heyet, Koçarlı Belediyesi’ne ait 14 Mayıs Milli İrade Toplantı Salonu’na toplantı yaptı. Toplantıda konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, “Ankara’da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adaylarımızın tanıtımını yapıp ‘Aydın’daki listemiz Aydınımıza ve Koçarlımıza emanet’ dedi. Sizlere çok selam söyledi. İnşallah buradan Cumhurbaşkanımızın emanetine en büyü destekle, en yüksek milletvekili sayısı ile kendisine destek olacağız. Bizler Cumhurbaşkanımızın 13. Cumhurbaşkanı seçileceğine inancımız tam. Burada en küçük bir şüphemiz yok ama bu bizim için bir rehavet olmayacak. Son gün sandıklar açılıp sonuçlar Seçim Kurulu’na teslim edilinceye kadar biz teşkilat mensupları görevimizi yapacağız. Kalan 32 günlük sürede de sizlerle birlikteyiz şu an 8 adayımızla birlikte bütün ilçelerimizi dolaşıyoruz” dedi.

Konuşmasının ardından İl Başkanı Gökhan Ökten tarafından söz verilen milletvekili adayları kendilerini tanıtırken, oturumun son konuşmasını yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede 14 Mayıs akşamı yine aynı salonda şölen düzenlemek istediklerini belirtti.