Uzun yıllardır siyasette aktif görevlerde bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Ramazan Subaşı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Subaşı’nın son durağı Aydın’ın Nazilli ilçesi oldu.

Her ziyaretinde "girilmedik kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız" diyen Subaşı Aydın’ın 17 ilçesini gece gündüz gezerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için vatandaşlardan 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler için destek istiyor. Nazilli programı çerçevesinde Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi’nde bulunan Veysel Karani Camii’nde teravih namazını kılan Subaşı, ardından mahalledeki kıraathaneleri gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Subaşı, destek istedi.

Daha sonra Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Nazilli Posoflular Kültür ve Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne ziyarette bulunan Subaşı, Türkiye tarihinin en kritik seçimini yaşayacağını hatırlatatarak, “Vatandaşlarımızın teveccühü ile Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Efeler diyarı Aydınımızda zafere ulaşacağız. 14 Mayıs seçimlerinde Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanımız seçeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız” ifadelerini kullandı.

AK Partili Subaşı’ya Nazilli programında, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt ve yönetimi ile teşkilat üyeleri eşlik etti.