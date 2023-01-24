AK Parti Aydın milletvekilliği adaylığı için istifa eden Ömer Özmen’in yerine avukat Gökhan Ökten atandı.

AK Parti Aydın milletvekilliği adaylığı için istifa eden Ömer Özmen’in yerine avukat Gökhan Ökten atandı.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan genel seçimlerde Aydın’dan milletvekili aday adayı olmak için için görevinden istifa eden Ömer Özmen’in yerine getirilen isim belli oldu. Özmen’in istifasının ardından yeni il başkanını belirlemek için temayül yoklamasına gidildi. Aytaç Arslan, Cihat Akkuş, Oğuz Kendirlioğlu ve Gökhan Ökten isimleri ön plana çıktı. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan görüşmeden sonra Arslan, Akkuş, Kendirlioğu ve Ökten Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilirken, yapılan görüşmenin ardından; AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Efeler İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı, İl Yürütme Kurulu, Tanıtım Medya Başkanlığı gibi partinin pek çok kademesinde görev alan ve bir önceki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olan Gökhan Ökten AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevine atandı.