AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, ziyaret ettiği Demokrasi Şehidi Adnan Menderes’in köyü Çakırbeyli Mahallesi’nde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in söylemlerine yanıt verdi. Başkan Ökten, “Adnan Menderes’in mezarını Aydın’a getireceğiz demiş. Bırakın mezarını Aydın’a getirmesini, kemiklerini sızlatmasınlar yeter” diye vurguladı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ile İl Yönetimi, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir, Çakırbeyli Mahallesi’ni ziyaret etti.

Ökten, Çakırbeyli Mahallesi’nde kurulan pazardaki esnafları tek tek dolaştı ve isteklerini sordu. Pazar yerindeki ürünleri almaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Ökten, “Koçarlı İlçesi Çakırbeyli’deyiz. Başvekilimiz Demokrasi Şehidimiz Menderes’in köyündeyiz. Burada Pazar günü, kendi el emeği ile yaptıkları ürünleri satan köylülerimiz var. Ayrıca sadece Aydın’dan değil dışarıdan da çok yoğun bir katılım var. Ürünleri almaya gelen, Menderes Müzesi’ni gezmeye gelen vatandaşlarımız ile birlikte olduk. Esnafımızı ziyaret ettik. Burada da vatandaşlarımızın esnafımızın AK Parti’ye gerçekten çok büyük bir ilgisi var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a artan teveccühleri var” dedi.

Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, iktidar olduğumuzda Adnan Menderes’in mezarını Aydın’a getirmek için çalışacağız sözlerini sert bir dille eleştiren Başkan Ökten, “İYİ Parti lideri Meral Akşener meydanlarda Adnan Menderes’in mezarını Aydın’a getireceğiz demiş. Bırakın mezarını Aydın’a getirmesini, kemiklerini sızlatmasınlar yeter. HDP ile PKK ile olan ilişiklerini kessinler” diye ifade etti.