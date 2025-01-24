Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kentte yaşanan sel ve heyelanları Ankara tarafından çok görülmediğini belirterek, "Büyük sel ve heyelanların ardından artçı sel ve heyelanlar devam ediyor bunun için ciddi makine parkının olması gerek" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinde bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kentte yaşanan sel, heyelan gibi afetlerin Ankara tarafından görülmediğini söyledi. Artçı sel ve heyelanların sürdüğünü ifade eden Çelik, coğrafyanın oldukça sıkıntı olduğuna dikkat çekti. Çelik, "Ben Ankara’nın bu coğrafyada heyelan afetlerle ilgili yaşanan tabloyu çok gördüğü kanaatinde değilim. Bir büyük hadise meydana geliyor. Örneğin Arhavi’de geçtiğimiz yıllarda sel sıkıntısı yaşandı. Yine yakın geçmişte Arhavi girişinde büyük bir afet yaşandı. Bunun gibi Şavşat yolunda yaşananlar var. Yusufeli ilçemizde tünel bölgesinde yaşananlar var. Bunlar biraz daha ülke gündemine gelen afetler. Bunun dışında aynı depremlerde olduğu gibi, büyük deprem olduğunda arkasından artçı deprem oluyor. Artvin’de böyle artçı deprem felaketler afetler toprak kaymaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunlarla ilgili çelik tellerin gerilmesi dağcıların taşların düşürmesi gibi çalışmalar yapılıyor ama esas yapılması gereken bu coğrafyaya uygun ciddi bir makine parkının oluşturulması. Yani klasik bir ilde oluşan makine parkı ile bu doğada mücadele etmek çok zor. Makine parkın iyi olunca tehlike gelmeden öncede bazı önlenmesi durumu inşallah gerçekleşmiş olacak” ifadelerini kullandı.

(AG-ÖS-Y)