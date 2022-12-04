AK Parti Ardahan teşkilatı çalışmalara ara vermiyor.

AK Parti Ardahan teşkilatı çalışmalara ara vermiyor.

AK Parti Ardahan il Başkanı Kaan Koç, köy köy, sokak sokak, kapı kapı gezerek gönüllere misafir oluyor. Merkeze bağlı Yayla karakolu, Ömer ağa ve Bayramoğlu köyünde köylülerle bir araya gelen Kaan Koç, ’’Büyük ve kutlu davamızı anlatmaya Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını kıymetli hemşehrilerimize iletmeye devam edeceğiz” dedi.

Köy muhtarları ve köylülerin sorunlarını da dinleyen Koç, “Tevazu ve Samimiyet diyerek çıktığımız yolda hizmet aşkıyla bir yılı geride bırakıyoruz. Kapı kapı gezerek vatandaşlarımızı dinledik. Derdi olana derman olmak gönüllerde yer edinmek istedik. Ardahanlılar için teşkilatımız ile var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.