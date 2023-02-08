AK Parti Ardahan İl Başkanlığı’nca Kahramanmaraş merkezli Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu illerini vuran deprem felaketinin ardından yardım seferberliği başlatıldı.

AK Parti Ardahan İl Başkanlığı’nca Kahramanmaraş merkezli Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu illerini vuran deprem felaketinin ardından yardım seferberliği başlatıldı.

Depremin ardından kriz masası oluşturan AK Parti Ardahan İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda toplanan katalitik soba, gıda, kışlık elbise, battaniye gibi acil yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, deprem bölgesine gönderildi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç seferberlik çerçevesinde, ’’Türk milletinin yardımseverlik duygusunun, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hep en yüksek seviyede olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketinin ardından acil yardım bekleyen vatandaşlarımıza el uzatmak için biz de il başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız. Şu an itibariyle AK Parti Ardahan teşkilatları olarak 3 TIR yardım malzemesini Adıyaman iline sevkettik. Bu anda son TIR’ın yüklemesi yapılıyor. İnşallah yarın itibariyle de 3 TIR yardım malzemesini diğer deprem bölgelerine göndereceğiz. Manevi olarak bütün desteğimiz depremden etkilenen 10 ilimizde. İnşallah hep birlikte el ele vererek bu kötü günleri de atlatacağız’’ dedi.