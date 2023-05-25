AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın Ankara’da yaşayıp farklı şehirlerde ikamet edenlere yaptığı “Oy kullanın” çağrısına vatandaşlardan büyük destek geldi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi için Ankara’da yaşamasına rağmen başka şehirlerde ikamet eden vatandaşların oy kullanmasına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlanacağını açıklamasının ardından Ankara İl Başkanlığı’nın telefonları kilitlendi. İkamet adreslerinin olduğu şehirlere gidip oy kullanmak isteyen vatandaşlar, “Memleketi terör örgütlerine ve onlarla iş tutan hainlere teslim etmemek için gidip oyumu kullanacağım. Bu vatan kolay kazanılmadı. Demokrasimizi vatan hainlerinin ayakları altında çiğnetmeyeceğiz” dediler.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde oy kullanacağını söyleyen Veysi Ango, “Ben inşaat işçisiyim. 14 Mayıs seçimlerinde iki oğlumla birlikte kendi imkanlarımda memlekete gittim. Maddi olarak çok zorlandım. Ancak şimdi AK Parti tarafından hayata geçirilen bu uygulama sayesinde 28 Mayıs’ta bir kez daha sandığa gidip demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan, AK Parti Ankara İl Başkanımızdan ve bu uygulamada emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Bu uygulama olmasaydı 28 Mayıs’ta nasıl memlekete gideceğim diye düşünüyordum. Ama şöyle bir şey de var. Eğer bu uygulama olmasaydı ben çocuklarımın geleceği için, ülkem için, Cumhurbaşkanımız için yürüyerek de olsa Ağrı’ya giderdim. Vatanımın bekası için, geleceğimiz için bin kilometre yol gitmem gerekse bile yürüyerek de olsa giderim. Bu bir seçim değil bizim gözümüzde. Bu 15 Temmuz’da demokrasimize kurşun sıkanlarla, memleketimizi bölmeye çalışanlarla bizim aramızdaki bir var oluş mücadelesidir. Bu yüzden çok önemlidir. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bu hainlere de fırsat vermesin” dedi.

Mehmet Emin Yılmaz da, “AK Parti tarafından hayata geçirilen bu proje sayesinde bizim gibi memleketine gitmeye imkanı olmayan milyonlarca seçmen sandığa gidip oy kullanabilecek. Eğer proje hayata geçirilmeseydi 28 Mayıs seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecektim. Benim gidiş-dönüşüm bin, bin 500 TL civarı tutuyor. Bu sadece bir kişi için. Ben ve eşim birlikte gittiğimiz zaman bu fiyat iki katına çıkıyor. Böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O milletini hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Milleti de elhamdülillah onu yalnız bırakmayacak. Diğer partiler gibi kendilerine oy verilmedi diye hakkını helal etmeyen değil, oy alamasalar da hizmet edenler bu ülkeyi daha ileri götürecektir. İşi bitene kadar vatandaşı hatırlayan değil, her daim vatandaşının yanında olan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var bu ülkenin” şeklinde konuştu.

28 Mayıs seçimlerinin Türkiye açısından öneminin farkında olduğunu belirten Burhan Esmebaşı ise, “Yurt dışında oy kullanımı 2 milyona yaklaştı. Bizim kendi memleketimize gitmememiz yakışık olmazdı. Bizim için oy namustur. Çocuklarımızın geleceğini, memleketimizin kaderini belirliyoruz. Gerekirse kilometrelerce yol gideriz. Bu projeyi hayata geçirenlerden, projede emek sarf eden herkesten Allah razı olsun. 15 Temmuz’da irademizi ayakları altına almak isteyenler başarılı olamadılar. Şimdi de sandıkta aynı oyunu oynuyorlar. Buna müsaade etmeyiz. Bu mücadele hakla batılın, Müslümanlar ile Haçlıların mücadelesidir. Allah’a şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman kazanan biz olduk. Pazar günü de kazanan biz olacağız. Demokrasimizi hainlerin ayakları altında çiğnetmeyiz” diye konuştu.

Projeye ilişkin konuşan Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “28 Mayıs seçimleri Türkiye için büyük önem arz ediyor. 14 Mayıs seçiminde vatandaşlarımız yüzde

85 gibi rekor bir katılım sağlayarak sandığa gitti. Yurt dışındaki seçmenlerimizin oy kullanım oranı 2 milyona yaklaştı. İnşallah Türkiye’de de yeni bir rekor kırılacak, buna eminim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi bizim en büyük rakibimiz rehavettir, galibiyet sarhoşluğudur. 14 Mayıs seçiminde 2 buçuk milyon gibi büyük bir farkla meclis çoğunluğu vatandaşlarımız tarafından AK Parti’ye verildi. Bu yüzden bütün vatandaşlarımızın tekrar sandığa gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tek bir fire vermeden herkesi sandıklara götürmek için gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda başlattığımız projemiz ile 81 ilde yer alan teşkilatlarımız, bulundukları şehirlerin dışında ikamet eden vatandaşlarımızın oy kullanabilmesi amacıyla ücretsiz gidiş-dönüşleri için yoğun bir şekilde çalışıyor. Gelen talepler doğrultusunda 28 Mayıs’ta inşallah yine rekor bir katılım sağlanacak. Şu anda Ankara’dan başka illere gitmek isteyen halihazırda 25 bin kişi var ve hala kayıtlarımız devam ediyor. Bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. Başvurular 27 Mayıs gece yarısına kadar devam edecek. Projede çalışan arkadaşlarımız 24 saat vatandaşlarımızın telefonlarına cevap veriyor. Hiçbir vatandaşımızın çağrısı karşılıksız kalmıyor” ifadelerini kullandı.