AK Parti Aksaray Teşkilatı Aksaray’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

AK Parti Aksaray Teşkilatı Aksaray’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, İl Teşkilat Başkanı İbrahim Ulusoy’un katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda STK temsilcileri sorunlarını, görüş ve önerilerini paylaşma imkânı buldu. Devlet-Siyaset-STK iş birliğinin sorunların kolayca çözülebilmesinde kilit rol oynadığını aktaran Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “STK’larımızın getirdiği öneri, teklif ve çözümler bizler için kıymetlidir, çalışmalarımızın zeminini oluşturmaktadır. Bu noktada STK temsilcilerimize, samimiyetle sorumluluk yüklenme görevi düşmektedir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz ve ilimiz için yapacak çok işimiz, birlikte yürüyeceğimiz yolumuz var. Bu ülke için hizmet eden herkes bizim için çok kıymetli, daha anlamlı. Şehrimizin gelişmesine katkı veren STK’larımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Aksaray’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) başkan ve temsilcilerinden gelen talepler dinlendi.