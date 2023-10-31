AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Diptaş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Bakan Yardımcısı Sevim Sayim Madak ile bir araya gelen Kilerci, derneğin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sosyal medya hesabından ziyareti paylaşan Kilerci, “Kurucu yönetim kurulu üyesi olduğum Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Diptaş ve yönetim kurulu üyeleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ve Bakan Yardımcımız Sayın Sevim Sayim Madak’ı ziyaret ederek derneğimizin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımıza yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.