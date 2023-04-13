AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’e iade-i ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığına atanan Ömer Tahtalı, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’e iade-i ziyarette bulunarak bir süre görüştü. Ziyaretten dolayı Başkan Tahtalı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar dileyen Kökrek, misafirleri ile yürütülen proje ve çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundu. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Kökrek, daha sonra misafirlerini yolcu etti.