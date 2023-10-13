AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, 2024 yerel seçimleri öncesi saha çalışmalarını sürdürüyor. Tahtalı, son olarak yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ağrı Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Burada faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelen Tahtalı, onların talep ve sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

Tahtalı ve beraberindekiler, Sanayi Sitesi’nde bulunan oto tamircileri, marangozlar, demirciler, elektrikçiler ve diğer işletmeleri tek tek gezerek, esnafın nabzını tuttu. Esnafların sorunlarını dinleyen Tahtalı, AK Parti hükümetinin esnafa yönelik yaptığı destek ve teşvikleri anlattı. Tahtalı, ayrıca AK Parti’nin 2024 yerel seçimleri vizyonunu da esnaflarla paylaştı.

Tahtalı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, AK Parti olarak esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi, “ Sanayi Sitesi’nde çalışan kardeşlerimiz bizim için çok değerli. Onların ürettikleri, istihdam ettikleri ve ekonomimize katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Biz de onların sorunlarını çözmek ve taleplerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün burada hem onları dinledik hem de AK Parti’nin 2024 yerel seçimleri vizyonunu anlattık. İnşallah Ağrı’yı daha güzel bir şehir yapmak için hep birlikte çalışacağız.” Esnaflar da Tahtalı’ya teşekkür ederek, desteklerini ifade etti.