AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, hastane yönetimi ile görüşerek, sağlık hizmetlerinin durumu ve hastanenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Daha sonra yatan hastaların odalarını gezen Tahtalı, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi. Tahtalı, hastaların ve hasta yakınlarının sorunlarını ve taleplerini de dinleyerek, çözüm için gerekli girişimleri yapacağını söyledi.

Tahtalı, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, AK Parti olarak sağlık alanına büyük önem verdiklerini belirterek, “Hükümetimiz sağlık alanında büyük yatırımlar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ağrı’mızda da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmalar sürüyor. Hastanemizin fiziki şartlarını iyileştirmek, yeni cihazlar almak, personel sayısını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli” dedi.

Tahtalı, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, “Hastanemizin başhekimi ve tüm sağlık personeline gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde hastalarımız en iyi şekilde tedavi ediliyor. Biz de her zaman onların yanındayız ve destekliyoruz” diye konuştu.

Tahtalı’nın ziyareti sırasında AK Parti Ağrı Merkez İlçe Teşkilatından bazı yöneticiler de eşlik etti.