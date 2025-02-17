AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Aldemir, Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk ve Tanıtım ve Medya Başkanı Ömer Faruk Atalay da katıldı.

Toplantıda, Başkan Yıldız, göreve geldiği günden itibaren Ağrı’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, şehrin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. Ayrıca, yaklaşan 8. Olağan Büyük Kongre ile ilgili detaylar paylaşılarak, kongrenin önemine değinildi ve teşkilatın bu süreçteki hazırlıkları hakkında konuşmalar yapıldı.

Katılımcıların soru ve görüşlerini dinleyen Başkan Yıldız, AK Parti’nin Ağrı’daki hedefleri doğrultusunda bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında da bilgilendirme yaptı. Program sonunda, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekilerek, dostane bir atmosferde sonlandırıldı.