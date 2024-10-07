AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, düzenlediği basın açıklaması ile Filistin’e yönelik zulmüne devam eden İsrail’e tepki gösterdi.

Filistin’de halka karşı insanlık dışı saldırılar gerçekleştiren İsrail’e tepki gösteren AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı’nca Demokrasi Parkı’nda basın açıklaması düzenlendi.

Düzenlenen basın açıklamasını okuyan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, “İsrail’in Filistin’e başlattığı, insanlık dışı saldırının birinci yılında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimiz ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimiz, tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. İsrail, Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar ile Filistin’de savunmasız siviller hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. İşleği, soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim’i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli İsrail’in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Hiçbir şey 7 Ekim’de başlamadı. Cumhurbaşkanımızın yıllardır tekrar ettiği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri, olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Filistin davasına sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın küresel çeteler ve onların yerli işbirlikçi tarafından yıllardır neden hedef alındığını bugünlerde yeniden idrak ediyoruz. Filistin sadece bir coğrafya, bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin’in bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail’in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam edecektir” diye konuştu.