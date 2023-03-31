AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına, Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emrah Bulucu’yu getirdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in milletvekilliği aday adaylığından dolayı görevinden istifa etti. Mehmet Dağtekin’den boşalan il başkanlığı görevine Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emrah Bulucu atandı.

Emrah Bulucu partisinin hizmet bayrağını daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olacağını belirterek, “ 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezde depremlerde 11 ilimiz etkilendi. Bu iller içerisinde Adıyaman en fazla etkilenen kent oldu. On binlerce yapı hasar gördü, binlerce insanımız Hak’kın rahmetine kavuştu.

Zor koşullara rağmen düştüğümüz yerden yeniden ayağa kalkma gayretindeyiz. Yaklaşık 2 ay önce meydana gelen bu depremin yaralarını hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Bu zor günler birlik olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdir.

Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ülkemiz bu sıkıntılı günleri inşallah atlatacaktır. Türkiye’nin bu yükün altından kalkabilecek gücü ve iradesi vardır. 6 Şubat’taki depremin ardından 15 Mart tarihinde bir de sel afeti yaşadık. Bu sel felaketi başta Tut ilçemiz olmak üzere bir çok bölgeyi etkiledi. Selde insanlarımız hayatını kaybetti.

Yaşanan bu sıkıntılı süreç atlatılmaya çalışılırken diğer taraftan ülkemiz bir seçim atmosferine girdi. Bu seçim atmosferinde mevcut İl Başkanımız Mehmet Dağtekin milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmak durumunda kaldı.

Kendisine yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkez yöneticilerimizin takdirleriyle il başkanlığı görevi bana verildi. Bende elimden gelen bütün çabayı göstererek, aldığım bu hizmet bayrağını bir adım ileriye taşımanın gayretinde olacağım.

Bu görevi bana layık gören başta Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez yöneticilerimize, milletvekillerimize ve partimizin çeşitli kademelerinde görev alan herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.