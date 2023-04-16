AK Parti Milletvekili tanıtım töreni Dedeman Otel’de yapıldı.

Tanıtım törenine, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Benhur Özübek, Kadın Kolladtı Başkanı Tülay Sayılı, AK Parti Milletvekili adayları, Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Necdet Tıskaoğlu, Dilek Kaya, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İlçe belediye başkanları, İlçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, “Bugün burada Türkiye yüzyılı Zonguldak yüzyılı için milletvekili adaylarımız var. Sen ben yok Zonguldak var diyen AK Parti var diyen Recep Tayip Erdoğan diyen cesur yürekli insanlar var. Bugün burada tatil tatil gezen ilçe başkanlarımız yok, gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. Bugün burada geleceğe ışık tutan Teknofest geleceği gençlik kollarımız var. Bugün burada partimizin dünü yarını var. Davamızın geçmişi geleceği var. Partimizin vicdanı merhameti var. Sevginiz vefanız ahtı vefanız var. Davanıza partimize hizmet eden tüm milletvekillerimize bu zamana kadar şehrimize hizmet eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Sizden aldığımız bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız. Milletvekili adaylarımıza partimize şehrimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu parti kimsenin değil. Emek verenler partisi. Gelebilen gelen herkesi haydi bir daha diyorum. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bizlere düşen doğru adamlarla yola devam etmektir. Cumhurbaşkanımızı 14 Mayıs akşamı balkona çıkarmaktır. Zonguldak’ta gazi meclisimize en az dört milletvekili göndermektir. İnanıyoruz yapacağız başaracağız” dedi.

Program adayların kendilerini tanıtmasının ardından fotoğraf çekilerek sona erdi.