AK Parti 26’ncı dönem Elazığ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, “Bugün Avrupa standartlarında bir stadyuma kavuştuk. Bu anlamda şehrimize hayırlı olsun. Stadın bundan sonraki süreçte hemşerilerimiz tarafından yapılacak olan maçlarda doldurulması çok önemli’’ dedi.

AK Parti 26’ncı dönem Elazığ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, “Bugün Avrupa standartlarında bir stadyuma kavuştuk. Bu anlamda şehrimize hayırlı olsun. Stadın bundan sonraki süreçte hemşerilerimiz tarafından yapılacak olan maçlarda doldurulması çok önemli’’ dedi.

AK Parti 26’ncı dönem Elazığ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Yeni Elazığ Stadyumunda incelemelerde bulundu. Burada İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren’den bilgiler alan Açıkkapı daha sonra açıklamalarda bulundu. Yeni Elazığ Stadyumunun büyük oranda tamamlandığını aktaran Açıkkapı, “Tabi böyle devasa bir stadı burada görmek bizleri çok mutlu etti. Çünkü emeğimiz var, şehrimize vermiş olduğumuz bir söz vardı ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyin bir hikayesi vardır. Elazığ Stadyumu da 26. dönem milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla hemşerilerimizin stat ile ilgili taleplerini yerine getirmek için bir mücadeleye başlamıştık. Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a konuyu götürdükten sonra stadyum hızlı bir şekilde şehrimize kazandırılmaya başlandı. Süreçte yaşanan konular, sıkıntılar ve yazışmalar vardı. Bu anlamda dönemin milletvekili olarak büyük bir çaba sarf ettiğimi de belirtmek istiyorum. Mesai arkadaşımla birlikte inanılmaz bir çaba gösterdik. Dönemin belediye başkanını da çok teşekkür ediyorum çünkü buradaki alanla ilgili sıkıntıları anında belediye meclisimiz tarafından çözme noktasında büyük bir özveri göstermişlerdi ve nihayetinde Kamu İhale Kurumunda yayınlanana kadar şahsen büyük bir çabalar gösterdik. Sonrası da çok önemlidir. Bu burada kalmadı bizden sonraki arkadaşlarımız da stadın bitirilmesi noktasında büyük bir çaba gösterdiler ve bugün Avrupa standartlarında bir stadyuma kavuştuk. Bu anlamda şehrimize hayırlı olsun. Beklentimiz stadın bundan sonraki süreçte hemşerilerimiz tarafından yapılacak olan maçlarda stadımızı doldurmaları çok önemli. Her daim Elazığspor’umuza destek olan hemşerilerimiz, inşallah bu muhteşem stadı doldurarak takımlarına destek oldukları takdirde Elazığspor’umuz inşallah hak ettiği süper lige doğru yol alacaktır. Başta Cumhurbaşkanımızın desteği çok önemliydi. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’nun da stadın bitirilmesi noktasındaki üstün destekleri bu güzel stadı şehrimize kazandırdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.