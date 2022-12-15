AK Parti Bilecik İl Yürütme Kurulu Toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Yürütme Kurulu Toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

İl başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ile il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, yapılan çalışmaları değerlendirilirken yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yıldırım yapılan toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “İl Yürütme Kurulunda başkan yardımcılarının birimleriyle ilgili yapılan çalışmalar görüşüldü. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulunduk. Toplantımızda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.