Mersin İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nda beklenen bayrak değişimi gerçekleşti. İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz'ın yaş haddi nedeniyle görevini bırakması sonrasında Ak Parti Genel Merkezi tarafından yeni atama yapıldı.
Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından Mersin İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Avukat Ahmet Karagöz atandı.
Avukat Ahmet Karagöz Erdemli doğumlu olup , Çağ Üniversitesi'nde Eğitim aldığı dönemde Ak Parti Üniversite temsilciliği , Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanlığı görevlerinde bulundu.